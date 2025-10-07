Planejamento da Seleção Brasileira sofre atraso após incidente de voo; saiba mais

A preparação da Seleção Brasileira para a Data Fifa começou com desfalques inesperados. O técnico Carlo Ancelotti ainda não contou com Bruno Guimarães e Joelinton, ambos do Newcastle, devido a problemas no voo que faria a conexão da Europa para a Coreia do Sul.

Segundo informações publicadas pelo GE e confirmadas pelo Estadão, a aeronave em que os jogadores estavam precisou realizar um pouso forçado em Amsterdã, na Holanda, alterando o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a dupla não participou da atividade desta terça-feira (7/10), primeira da equipe em solo coreano.

A expectativa é de que os dois cheguem a tempo do próximo treinamento, marcado para as 4h (de Brasília) desta quarta-feira (8/10). No último domingo (5/10), Joelinton e Bruno Guimarães atuaram na vitória do Newcastle por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest. Do lado derrotado, John e Igor Jesus viajaram normalmente e já se juntaram ao grupo da Seleção.

Além da dupla, Paulo Henrique, do Vasco, também ainda não se apresentou. Convocado de última hora para substituir Wesley, da Roma, o lateral não chegou a tempo da primeira sessão de treinamentos de Ancelotti e é aguardado nos próximos dias.

Com isso, o treinador italiano iniciou os trabalhos com 23 atletas disponíveis, de um total de 26 convocados. O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Na sequência, enfrenta o Japão, em Tóquio, na terça-feira (14/10), encerrando a turnê asiática de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

