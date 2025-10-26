planejando-mais-filhos,-luan-santana-baba-por-serena:-“apaixonado”

Luan Santana e Jade Magalhães planejam aumentar a família. A revelação foi feita pelo cantor, no sábado (25/10), durante a gravação do DVD Registro Histórico, na Arena da Baixada, em Curitiba, que vai marcar os 18 anos de carreira do artista.

A coluna Fábia Oliveira, que viajou para fazer a cobertura a convite da equipe do cantor, questionou se o casal quer mais filhos e se a vida mudou após a chegada de Serena. Ele, então, derreteu-se: “Estou apaixonado demais, quero ter pelo menos mais um, sim. Fechar os dois filhos e um cachorro [fazendo referência à música Cê topa, de 2013]’, brincou.

Leia também

E continuou analisando: “Eu sou um cara que vê um significado diferente nas coisas hoje, eu acho. Eu via muitos as pessoas falarem isso, que viam a vida com outros olhos depois de ter um filho, e não achava que era tanto assim”, assumiu.

Babou pela menina

Em outro momento, Luan Santana opinou sobre a aparência da filha, que ainda não teve seu rostinho revelado: “A Serena é linda, é o amor da minha vida. Ela tá muito grudada comigo agora. O povo chega pra pegar ela do meu colo, ela agarra assim, bonitinho demais. Segura forte. Coisa mais gostosa do mundo, cheirosa. Ela parece mais comigo. É que eu sou modesto, mas acho que ela é minha cara”, comentou.

Logo depois, ele analisou as mudanças após a paternidade: “E, realmente, é um negócio que você chega e fala ‘agora, sim, entendi, velho’. Não que tudo que vivi até agora não valeu, mas agora sim entendi porque vivi tudo isso e o que vai me dar gás pra continuar vivendo daqui pra frente. Isso é mudar tudo”, disse.

A carreira

Ainda durante a entrevista coletiva, o cantor se emocionou ao falar sobre a vida profissional: “Tenho certeza que nasci pra isso, pra fazer o que eu faço, pra viver o que eu vivo, sentir o amor das pessoas. Esse amor que me move e me faz, cada vez mais, querer trazer coisas novas e ter paixão pelo que faço”, declarou, antes de completar:

“E crer em Deus acima de tudo, de qualquer outra coisa. Deus é amor, minha vida, minha direção. Eu recorro a ele pra tudo que eu vou fazer. Deus guia os meus passos de uma forma… E eu sou muito grato, agradeço muito a Deus todos os dias”, esclareceu.

Detalhes do show

Em seguida, o artista deu mais detalhes sobre o planejamento do evento: “São mais de 50 canções que são verdadeiros feitos na minha vida. É um show muito grande e pensei em como distribuir essas músicas, começar do começo? Fazer em ordem cronológica? Mas eu meio que desencanei no meio do caminho e olhei como um show, um espetáculo, aproveitando as nuances. É um show que faz um 360 [graus] nessa história”, analisou.

Luan Santana ainda foi além: “Um palco no meio das pessoas, no meio do caldeirão, em formato de S, que tem tudo a ver, foi minha primeira logo — a clave de sol. O show todo traz referência ao que eu já fiz, coisas de projetos meus do passado”, observou.

Ele também falou sobre as conquistas da carreira: “Os sonhos se renovam, sempre disse isso. Os projetos vão surgindo: ‘Caramba, meu sonho agora é conquistar isso’. Os sonhos vão surgindo. Meu sonho era ser pai, [agora] meu sonho é ver a Serena se formar. Os sonhos vão se renovando dentro da gente. Só estou começando minha vida”, determinou.