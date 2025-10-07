Plataforma avisa a Moraes que não vai desbloquear perfil de Zambelli

A plataforma de relacionamento profissional LinkedIn informou ao ministro Alexandre de Moraes que não vai desbloquear o perfil da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália e condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 15 anos de prisão em duas ações penais.
Em ofício encaminhado ao ministro, o escritório jurídico do LinkedIn no Brasil comunicou que o perfil de Zambelli foi retirado do ar por “violações das políticas da plataforma”. O conteúdo publicado pela deputada foi enviado ao gabinete de Moraes no STF.
Carla Zambelli, presa na Itália, deletou sua conta no X após desbloqueio determinado por Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes determinou bloqueio do Instagram do filho de Carla Zambelli
Moraes determinou desbloqueio dos perfis de Zambelli nas plataformas sociais
Moraes havia determinado o desbloqueio dos perfis de Carla Zambelli em 25 de setembro. “Visando ao pronto atendimento da ordem, o LinkedIn Brasil contatou o provedor de aplicações do LinkedIn, que forneceu o documento contendo o conteúdo preservado da conta”, informou a empresa.
A plataforma alegou ainda que “a conta já havia sido indisponibilizada por violação das políticas internas, antes mesmo da determinação anteriormente emanada por esta Corte. Por essa razão, a conta não poderá voltar a ficar ativa, diante da violação de natureza contratual cometida”.
Tentativa de obstrução
O ministro determinou o bloqueio das redes sociais de Carla Zambelli em 4 de julho, depois que a deputada deixou o Brasil, por postagens que indicavam tentativa de obstrução da Justiça.
Em setembro, Moraes reverteu a medida, seguindo conclusão de relatório da Polícia Federal (PF). O ministro determinou a exclusão das postagens e proibiu novas publicações com o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.