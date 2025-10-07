Plataforma avisa a Moraes que não vai desbloquear perfil de Zambelli

A plataforma de relacionamento profissional LinkedIn informou ao ministro Alexandre de Moraes que não vai desbloquear o perfil da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália e condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 15 anos de prisão em duas ações penais.

Em ofício encaminhado ao ministro, o escritório jurídico do LinkedIn no Brasil comunicou que o perfil de Zambelli foi retirado do ar por “violações das políticas da plataforma”. O conteúdo publicado pela deputada foi enviado ao gabinete de Moraes no STF.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Carla Zambelli, presa na Itália, deletou sua conta no X após desbloqueio determinado por Moraes

Fábio Vieira/Metrópoles 2 de 3

Ministro do STF, Alexandre de Moraes determinou bloqueio do Instagram do filho de Carla Zambelli

Antonio Augusto/STF 3 de 3

Moraes determinou desbloqueio dos perfis de Zambelli nas plataformas sociais

Arte/Metrópoles

Moraes havia determinado o desbloqueio dos perfis de Carla Zambelli em 25 de setembro. “Visando ao pronto atendimento da ordem, o LinkedIn Brasil contatou o provedor de aplicações do LinkedIn, que forneceu o documento contendo o conteúdo preservado da conta”, informou a empresa.

A plataforma alegou ainda que “a conta já havia sido indisponibilizada por violação das políticas internas, antes mesmo da determinação anteriormente emanada por esta Corte. Por essa razão, a conta não poderá voltar a ficar ativa, diante da violação de natureza contratual cometida”.

Leia também

Tentativa de obstrução

O ministro determinou o bloqueio das redes sociais de Carla Zambelli em 4 de julho, depois que a deputada deixou o Brasil, por postagens que indicavam tentativa de obstrução da Justiça.

Em setembro, Moraes reverteu a medida, seguindo conclusão de relatório da Polícia Federal (PF). O ministro determinou a exclusão das postagens e proibiu novas publicações com o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.