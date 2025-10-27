Plataforma mapeia áreas de risco climático no Brasil







Tecnologia que mapeia áreas de vulnerabilidade climática em todo o território nacional e indica alternativas sustentáveis para minimizar e mitigar impactos será lançada durante a COP30. A funcionalidade estará disponível na Plataforma Natureza ON, desenvolvida pelo MapBiomas e Fundação Grupo Boticário, com tecnologia do Google Cloud, de forma pública e gratuita, em escala nacional.

A iniciativa pretende apoiar gestores públicos e sociedade civil na identificação de soluções baseadas na natureza para áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos, como inundações, deslizamentos de terra e secas. A ferramenta será apresentada no painel “Dados, inteligência artificial e novas tecnologias aliados à ação climática”, na manhã do dia 11 de novembro, em Belém (PA).

Brasil perde 15% de florestas naturais em quase 40 anos, diz MapBiomas. “Organizamos dados climáticos, geológicos e de terreno que permitem a geração de cenários de vulnerabilidade e riscos climáticos em um serviço público que apoiará diagnóstico, priorização e monitoramento, oferecendo dados consistentes e transparentes para que gestores, pesquisadores e sociedade tomem decisões melhor informadas”, afirmou, Marcos Rosa, coordenador técnico do MapBiomas, em nota.

Desde 2015, o MapBiomas – iniciativa reconhecida no uso de dados para monitoramento ambiental – gera mapas anuais sobre a cobertura e o uso da terra no Brasil. Mais de 470 mil alertas de desmatamento já foram validados pela entidade, sendo 280 mil na Amazônia. Também identifica indícios de alterações compatíveis com atividades como garimpo e pistas de pouso clandestinas – mais de 2,8 mil no Amazonas, incluindo 70 em terras Yanomami.

O usuário Plataforma Natureza ON poderá consultar o nível de vulnerabilidade de uma rua, bairro, território, município ou bacia hidrográfica. A ferramenta vai indicar os riscos climáticos do local, além de sugerir Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para mitigar os impactos naquele território. Exemplos dessas soluções são arborização, parques lineares, renaturalização de rios e sistemas naturais de drenagem.

Ao implementar as soluções apontadas conforme indicação na plataforma, a perspectiva é redução dos riscos climáticos, melhora na qualidade de vida da população, além de contribuir com a conservação da biodiversidade.

“Em uma área com risco de inundações, por exemplo, podem ser recomendadas estratégias para aumentar a permeabilidade do solo, como jardins de chuva, telhados verdes e biovaletas”, divulgaram MapBiomas e Fundação Grupo Boticário. Também podem ser recomendados lagoas de retenção, parques alagáveis ou a criação de parques lineares nas margens dos rios.

Além de monitoramento, Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, avalia que é preciso definir e adotar estratégias de adaptação diante dessa realidade.

“A ferramenta contribuirá para a recomendação de soluções efetivas para os desafios dos territórios, em especial os centros urbanos, na adaptação às mudanças climáticas, uma demanda urgente de toda a sociedade”, explicou.

Segundo as entidades, as funcionalidades da plataforma podem influenciar a condução de planejamentos urbanos resilientes e contribuir com a criação de planos de prevenção a desastres naturais.

A plataforma terá contínua atualização, conforme os dados sejam atualizados também ao longo do tempo.