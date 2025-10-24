Play Store libera quatro jogos pagos de graça por tempo limitado; veja quais e garanta os seus

A Play Store surpreendeu os jogadores ao liberar quatro jogos pagos gratuitamente por tempo limitado. As opções incluem títulos de RPG, estratégia, culinária e ação, todos disponíveis para Android.

Os jogos podem ser resgatados sem custo e permanecem para sempre na conta do usuário, mesmo após o fim da promoção. A plataforma, no entanto, não informou até quando as ofertas estarão ativas, por isso é recomendado resgatar o quanto antes.

🎮 Confira os títulos gratuitos da vez:

Guardian War: Ultimate Edition – RPG tático com batalhas contra monstros e chefes poderosos.

Slime Legends: Survivor – Ação e sobrevivência em combates frenéticos com progressão roguelike.

Cooking Kawaii: Cooking Games – Gerencie uma cozinha divertida e sirva clientes famintos.

Empire Warrior: Tower Defense – Estratégia e fantasia em um clássico jogo de defesa de torres.

💡 Depois de baixados, os games ficam permanentemente na sua biblioteca. Aproveite a promoção e aumente sua coleção de jogos gratuitos no Android!

Fonte: Voxel / TechTudo

✍️ Redigido por ContilNet