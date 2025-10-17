17/10/2025
Universo POP
“Playboy do drift” posta cavalo de pau em viaduto no DF; veja

Escrito por Metrópoles
“playboy-do-drift”-posta-cavalo-de-pau-em-viaduto-no-df;-veja

Ao som de “Nego Drama”, do grupo Racionais MC’s, que aborda sucesso, luxo, dinheiro e problemas, o motorista conhecido como “playboy do drift” voltou a chamar atenção nas redes sociais. O homem, investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) em uma operação realizada em fevereiro deste ano, publicou um vídeo em que um condutor levanta fumaça em um Omega, durante as manobras em um viaduto próximo a Águas Claras.

O “playboy do drift” já debochou da Polícia Civil e costumava realizar manobras perigosas, como drifts, cavalos de pau e derrapagens, inclusive no estacionamento de um prédio em Águas Claras. Ele já teve duas BMWs e uma Mercedes-Benz apreendidas.

Leia também

Veja a nova publicação nas redes sociais: 

﻿

Na operação em fevereiro, além da apreensão dos carrões, a Justiça determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista transgressor.

Assista ao vídeo do drift no estacionamento de um prédio em Águas Claras:

A prática de drift, manobra em que o motorista derrapa intencionalmente com o veículo, tem se tornado cada vez mais comum. No entanto, especialistas alertam que realizá-la em vias públicas representa alto risco de acidentes e até mortes, tanto para o condutor quanto para pedestres e outros motoristas.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), manobras que colocam em perigo a segurança viária podem ser enquadradas como infração gravíssima, sujeita a multa pesada, perda de pontos na CNH e até suspensão do direito de dirigir. Além disso, acidentes resultantes de tais práticas podem gerar responsabilidade civil e criminal, incluindo prisão em caso de ferimentos ou mortes.

A coluna Na Mira entrou em contato com o perfil que publicou o vídeo. O “playboy do drift” negou que estivesse conduzindo o Omega próximo a Águas Claras e disse que apenas postou o vídeo.

logo-contil-1.png

