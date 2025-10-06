06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

PM afirma que causa da morte de adolescente encontrado em rio ainda é desconhecida

Alguns comentários surgiram indicando que o garoto havia sido assassinado e teve seu corpo desovado às margens do rio Purus

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, destacou na manhã desta segunda-feira (6) que ainda não foi possível definir a causa da morte do adolescente Kauã Fernandes, 14 anos, ocorrida no município de Manoel Urbano. O corpo dele foi encontrado na manhã do domingo (5).

Corpo foi encontrado no domingo (5)/Foto: Reprodução

Alguns comentários surgiram indicando que o garoto havia sido assassinado e teve seu corpo desovado às margens do rio Purus.

Contudo, oficialmente o caso é tratado como achado de cadáver. “Acerca dessa ocorrência, existem alguns sinais aparentando ser alguma ação humana, no entanto, é muito importante aguardar o resultado da perícia para termos certeza técnica e poder agir junto com a Polícia Civil. Precisamos aguardar o exame pericial. A priori, trata-se de encontro de cadáver que pode evoluir ou não para homicídio. A gente pede o apoio da comunidade. Se os moradores tiverem alguma informação sobre esse fato, liguem para o 190”, comentou.

Segundo informações, o adolescente estava há cerca de 4 dias desaparecido da família. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost