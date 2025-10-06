PM afirma que causa da morte de adolescente encontrado em rio ainda é desconhecida

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, destacou na manhã desta segunda-feira (6) que ainda não foi possível definir a causa da morte do adolescente Kauã Fernandes, 14 anos, ocorrida no município de Manoel Urbano. O corpo dele foi encontrado na manhã do domingo (5).

Alguns comentários surgiram indicando que o garoto havia sido assassinado e teve seu corpo desovado às margens do rio Purus.

Contudo, oficialmente o caso é tratado como achado de cadáver. “Acerca dessa ocorrência, existem alguns sinais aparentando ser alguma ação humana, no entanto, é muito importante aguardar o resultado da perícia para termos certeza técnica e poder agir junto com a Polícia Civil. Precisamos aguardar o exame pericial. A priori, trata-se de encontro de cadáver que pode evoluir ou não para homicídio. A gente pede o apoio da comunidade. Se os moradores tiverem alguma informação sobre esse fato, liguem para o 190”, comentou.

Segundo informações, o adolescente estava há cerca de 4 dias desaparecido da família. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.