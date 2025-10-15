PM apreende quase 1 tonelada de peixe irregular no interior do Acre durante operação

Durante uma operação de fiscalização ambiental, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreendeu aproximadamente 900 quilos de pescado transportado de forma irregular na BR-364, nas proximidades de Acrelândia, nesta segunda-feira (14). A ação fez parte da Operação Protetor dos Biomas VII, que tem como objetivo combater crimes ambientais em todo o estado.

A equipe realizava diligências voltadas à repressão de desmatamento e extração ilegal de madeira quando abordou uma caminhonete em atitude suspeita. Ao inspecionar o veículo, os policiais descobriram uma grande quantidade de peixes sem a documentação obrigatória, como guia de transporte e nota fiscal. Além disso, o produto estava sendo levado em condições precárias de conservação — envolto apenas em lonas plásticas e coberto por um tapete, com pouca quantidade de gelo.

Durante a abordagem, os militares também encontraram R$ 10.320 em espécie dentro do veículo. O dinheiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, que ficou responsável pela investigação do caso. Uma guia de transporte de pirarucu emitida em Rondônia foi localizada, mas apresentava rasuras e não correspondia à espécie apreendida, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a origem do pescado.

Diante das irregularidades, o motorista e os ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. O pescado foi apreendido e deverá ser encaminhado para descarte adequado, conforme determinação dos órgãos ambientais.