15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

PM apreende quase 1 tonelada de peixe irregular no interior do Acre durante operação

Operação Protetor dos Biomas VII resultou na abordagem de caminhonete suspeita na BR-364

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante uma operação de fiscalização ambiental, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreendeu aproximadamente 900 quilos de pescado transportado de forma irregular na BR-364, nas proximidades de Acrelândia, nesta segunda-feira (14). A ação fez parte da Operação Protetor dos Biomas VII, que tem como objetivo combater crimes ambientais em todo o estado.

A equipe realizava diligências voltadas à repressão de desmatamento e extração ilegal de madeira quando abordou uma caminhonete em atitude suspeita. Ao inspecionar o veículo, os policiais descobriram uma grande quantidade de peixes sem a documentação obrigatória, como guia de transporte e nota fiscal. Além disso, o produto estava sendo levado em condições precárias de conservação — envolto apenas em lonas plásticas e coberto por um tapete, com pouca quantidade de gelo.

Operação Protetor dos Biomas VII resultou na abordagem de caminhonete suspeita na BR-364/Foto: Reprodução

Durante a abordagem, os militares também encontraram R$ 10.320 em espécie dentro do veículo. O dinheiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, que ficou responsável pela investigação do caso. Uma guia de transporte de pirarucu emitida em Rondônia foi localizada, mas apresentava rasuras e não correspondia à espécie apreendida, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a origem do pescado.

Diante das irregularidades, o motorista e os ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. O pescado foi apreendido e deverá ser encaminhado para descarte adequado, conforme determinação dos órgãos ambientais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost