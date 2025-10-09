PM atira em homem sentado na calçada durante apreensão de motos. Veja

Um homem, de 24 anos, foi baleado de raspão na cabeça por um policial militar (PM) que participava de uma ocorrência no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, na madrugada da última terça-feira (7/10).

Vídeos gravados por moradores mostram dois policiais militares “cortando giro” e andando em duas motocicletas apreendidas em uma operação realizada em um baile funk na região. Os PMs estavam acompanhados de três viaturas — na rua da frente de onde estavam a vítima e alguns amigos.

Veja vídeos:

A vítima baleada estava sentada em uma calçada — bem próximo da passagem dos policiais. Quando a última viatura passa, é possível ouvir um barulho de tiro e uma fumaça saindo do banco de trás do carro. Imediatamente, o rapaz coloca a mão na parte de cima da cabeça e percebe que está sangrando.

Um outro grupo de amigos estava do outro lado da rua e também registraram o ocorrido. Em um determinado momento, uma das testemunhas pergunta para onde os agentes atiraram é respondida pelo amigo: “Atiraram aqui em nós”.

Os agentes envolvidos na ocorrência são do 43° Batalhão da Polícia Militar, da área da 1ª Companhia.

Leia também

Investigação