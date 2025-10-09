09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

PM atira em homem sentado na calçada durante apreensão de motos. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pm-atira-em-homem-sentado-na-calcada-durante-apreensao-de-motos.-veja

Um homem, de 24 anos, foi baleado de raspão na cabeça por um policial militar (PM) que participava de uma ocorrência no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, na madrugada da última terça-feira (7/10).

Vídeos gravados por moradores mostram dois policiais militares “cortando giro” e andando em duas motocicletas apreendidas em uma operação realizada em um baile funk na região. Os PMs estavam acompanhados de três viaturas — na rua da frente de onde estavam a vítima e alguns amigos.

Veja vídeos:

 

A vítima baleada estava sentada em uma calçada — bem próximo da passagem dos policiais. Quando a última viatura passa, é possível ouvir um barulho de tiro e uma fumaça saindo do banco de trás do carro. Imediatamente, o rapaz coloca a mão na parte de cima da cabeça e percebe que está sangrando.

Um outro grupo de amigos estava do outro lado da rua e também registraram o ocorrido. Em um determinado momento, uma das testemunhas pergunta para onde os agentes atiraram é respondida pelo amigo: “Atiraram aqui em nós”.

Os agentes envolvidos na ocorrência são do 43° Batalhão da Polícia Militar, da área da 1ª Companhia.

Leia também

Investigação

  • Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Corregedoria da PM instaurou um inquérito policial militar (IPM), assim que teve conhecimento do caso, além de iniciar análise das imagens do local e das câmeras corporais dos policiais envolvidos.
  • A PM afirmou que a ação dos agentes contraria os “padrões operacionais da corporação” e que se irregularidades forem constatadas, “medidas cabíveis serão tomadas”.
  • A Polícia Civil também investiga o caso e está ouvindo testemunhas. O boletim de ocorrência foi registrado no 73° Distrito Policial (Jaçanã) como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost