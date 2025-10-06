06/10/2025
PM captura homem de Sena Madureira com mandado em aberto por furtos e roubos

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo juiz da vara criminal

Um homem de 27 anos, natural de Sena Madureira, foi capturado pela PM na tarde deste domingo (5) sob acusação de praticar furtos e roubos no município. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo juiz da vara criminal. O indivíduo foi localizado na estrada xiburema, próximo ao posto Roselão.

O indivíduo foi localizado na estrada xiburema, próximo ao posto Roselão/Foto: Reprodução

Uma das ocorrências em que ele figura como autor se deu em julho deste ano. Naquela ocasião, armado com um facão, o mesmo se dirigiu a um posto de gasolina e, mediante ameaça, roubou 525 reais em espécie. Além disso, responde a outras acusações. “Esse autor é contumaz na prática de furtos e roubos em Sena Madureira. Trata-se de uma prisão relevante”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Após receber voz de prisão, o indivíduo foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe. Nesta segunda-feira (6) deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes, onde ficará à disposição da justiça.

