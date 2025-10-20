pm-compra-quadro-de-artista-que-fez-escultura-de-bolsonaro-com-cartuchos

Uma compra aparentemente “simbólica” da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acendeu um debate sobre o uso de recursos públicos, a valorização cultural e as fronteiras entre arte e ideologia. No centro da controvérsia, está a aquisição, sem licitação, de duas obras de “arte de trincheira” por R$ 18,6 mil, destinadas à Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB) e à Banda de Música da corporação.

Em tempos de cortes orçamentários e discussões sobre prioridades na segurança pública, a compra das duas peças chama atenção não apenas pelo valor, mas pelo simbolismo.

O ato autorizativo é assinado pelo chefe do Departamento de Logística e Finanças e ordenador de despesas substituto da PMDF, Marcos Xavier da Silva. O documento justifica a compra como uma iniciativa que “visa o fortalecimento da identidade institucional e a valorização do patrimônio histórico-cultural” da academia.

As obras foram encomendadas diretamente ao artista Rodrigo Gonçalves Camacho, conhecido nacionalmente por suas esculturas feitas a partir de cartuchos de balas e, principalmente, por suas homenagens ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem licitação

De acordo com o ato publicado, a compra foi feita com inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), quando há inviabilidade de competição — geralmente em casos de artistas, escritores ou profissionais com notória especialização.

O texto determina a contratação direta “para atender à necessidade da PMDF” e fixa o valor total em R$ 18,6 mil. Não há, porém, detalhes sobre o processo de escolha do artista nem informações sobre as peças adquiridas, além da breve descrição de que se tratam de obras no estilo “arte de trincheira”.

Na justificativa oficial, a PMDF argumenta que as obras representam um “fortalecimento da identidade institucional” e a “valorização do patrimônio histórico-cultural” da corporação.

O artista e Bolsonaro

A chamada arte de trincheira é um estilo que remonta à Primeira Guerra Mundial. Surgiu entre soldados e prisioneiros de guerra que, em meio ao horror dos combates, criavam objetos decorativos ou utilitários usando materiais bélicos — como cápsulas de munição, estilhaços e pedaços de metal. O resultado eram lembranças de guerra que misturavam brutalidade e beleza.

Atualmente, o termo é usado por artistas que exploram a relação entre conflito e criação. No caso de Camacho, a técnica ganhou um tom mais político. Suas peças frequentemente exaltam símbolos militares e nacionalistas — e o uso de cartuchos de bala é, ao mesmo tempo, metáfora e material.

Em dezembro de 2018, semanas antes da posse de Jair Bolsonaro, o artista entregou pessoalmente ao então presidente eleito uma escultura do mapa do Brasil feita de cartuchos de munição que, vista de perto, formava o rosto de Bolsonaro.

O outro lado

Foi a segunda homenagem de Camacho ao político. Durante a campanha eleitoral, ele já havia produzido um busto do então candidato, também feito de cápsulas de bala. As obras renderam ampla repercussão nas redes sociais e colocaram o artista sob os holofotes — especialmente entre simpatizantes do ex-presidente.

A coluna entrou em contato com o Centro de Comunicação Social (CCS) da PMDF e aguarda retorno.