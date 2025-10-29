PM criou “muro do Bope” para encurralar traficantes em megaoperação

Rio de Janeiro – Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (29/10), o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, afirmou que as forças especiais montaram um “muro do Bope” para encurralar criminosos do Comando Vermelho (CV) durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, ação que já é considerada a mais letal da história do estado.
Segundo o secretário, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades avançaram pela Serra da Misericórdia, área de mata que liga os dois complexos. A estratégia foi empurrar os criminosos para a região de floresta, onde policiais já estavam infiltrados, bloqueando rotas de fuga.
“Entramos pela mata e montamos um muro do Bope para cercar e impedir a movimentação dos criminosos”,disse Menezes.
A manobra tática buscava tirar os traficantes das áreas habitadas, reduzindo riscos à população.
Mas, segundo o secretário, a resistência dos suspeitos ao cumprimento dos mandados de prisão foi o que desencadeou os confrontos armados. A operação também contou com helicópteros, tropas especializadas e apoio de inteligência.
As autoridades afirmaram que a ofensiva foi planejada por cerca de 60 dias, com foco na desarticulação de lideranças do CV que, segundo as investigações, se abrigam na região e ordenam crimes dentro e fora do estado.