PM da Rota foi arremessado contra gradil após atropelar idoso. Vídeo

O cabo Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos, da Polícia Militar de São Paulo, teria tido a cabeça arrancada do corpo quando colidiu contra um gradil, logo após atropelar um homem de 67 anos que atravessava uma importante avenida na zona oeste da capital paulista (assista vídeo abaixo). O acidente ocorreu por volta das 21h20 dessa sexta-feira (24/10) na região do Morumbi.

 

Integrante das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), pertencente ao Batalhão de Choque da PM, Anderson Augusto estava de folga no momento da colisão. O impacto da batida foi tão violento que fez com que a cabeça dele se separasse do corpo após atingir o gradil da avenida.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou ao Metrópoles, em nota, que o policial atropelou o homem de 67 anos quando o pedestre atravessava a Avenida Professor Francisco Morato.

Testemunhas teriam afirmado que o semáforo estava verde no momento do acidente, sem especificar se para o PM ou se para o pedestre atropelado.

A SSP disse, ainda, que o caso é investigado pelo 89º DP e que “todas as circunstâncias” relacionadas ao acidente são apuradas.

A Rota lamentou publicamente a morte do policial, afirmando que se solidariza com familiares e amigos de Anderson de Oliveira.

