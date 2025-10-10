PM dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador. Vídeo

10/10/2025
Escrito por Metrópoles
pm-da-tapa-na-cara-de-homem-durante-protesto-em-salvador.-video

Um policial militar agrediu um homem com um tapa na cara durante um protesto realizado na noite de quinta-feira (9/10) em Salvador (BA). A manifestação pedia justiça pela morte de Caíque dos Santos Reis, jovem morto em 28 de setembro durante uma ação policial no bairro de São Marcos.

Leia também

A agressão foi registrada em vídeo e, nas imagens, é possível ver dois policiais discutindo com o manifestante, que anuncia que está gravando. Ainda assim, um deles guarda a arma e surpreende a vítima com um tapa na cara.

Leia a reportagem completa e veja o vídeo em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

