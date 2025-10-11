11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

PM é baleado e morto durante romaria ao Santuário de Aparecida

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pm-e-baleado-e-morto-durante-romaria-ao-santuario-de-aparecida


Logo Agência Brasil

Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (11) no trecho de Lorena da Rodovia Presidente Dutra. Ele trabalhava na corporação há 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido.

Notícias relacionadas:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as autoridades foram informadas de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo. 

“Todos foram socorridos a um hospital da região, mas o policial não resistiu aos ferimentos”, informa a SSP-SP em nota.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil faz diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost