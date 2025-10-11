PM é morto com tiro no peito em assalto durante romaria para Aparecida

Um policial militar foi morto com um tiro no peito durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (11/10). O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, fazia romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Guilherme usava um colete refletivo da Polícia Militar enquanto fazia a caminhada. Ele foi baleado no peito por um assaltante, que levou uma mochilha, R$ 800 e o celular do PM.
O PM foi encaminhado para o Hospital de Lorena em estado gravíssimo e teve a morte constatada às 2h42, de acordo com a PRF.
Outras duas pessoas que acompanhavam o PM também foram baleadas, uma no pé e outra de raspão nas costas, mas não tiveram complicações e estão “fisicamente bem”, informou a PRF.
O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime, que fugiram do local.