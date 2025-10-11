11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

PM é morto com tiro no peito em assalto durante romaria para Aparecida

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pm-e-morto-com-tiro-no-peito-em-assalto-durante-romaria-para-aparecida

Um policial militar foi morto com um tiro no peito durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (11/10). O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, fazia romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Guilherme usava um colete refletivo da Polícia Militar enquanto fazia a caminhada. Ele foi baleado no peito por um assaltante, que levou uma mochilha, R$ 800 e o celular do PM.

Leia também

O PM foi encaminhado para o Hospital de Lorena em estado gravíssimo e teve a morte constatada às 2h42, de acordo com a PRF.

Outras duas pessoas que acompanhavam o PM também foram baleadas, uma no pé e outra de raspão nas costas, mas não tiveram complicações e estão “fisicamente bem”, informou a PRF.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime, que fugiram do local.

 

 

 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost