PM é preso em flagrante após matar namorada com tiro na cabeça

Uma discussão entre um policial militar e a namorada terminou em tragédia, na noite dessa quarta-feira (8/10), em Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense (RJ). A vítima, Vivianne Albuquerque Silva do Rego, de 29 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça. O principal suspeito é o namorado dela, o soldado da Polícia Militar Leonardo de Souza Braga (foto em destaque), de 31 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com as investigações iniciais, o casal discutia na varanda da casa de parentes do policial quando Leonardo sacou a arma e atirou contra Vivianne, que morreu antes da chegada do socorro. O crime ocorreu por volta das 23h.

Leia também

Após o disparo, o tio do suspeito, um subtenente da PM, acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A vítima foi encontrada já sem vida. Leonardo fugiu logo após o crime, mas foi localizado minutos depois por militares do 21º BPM (São João de Meriti), nas proximidades do local.

Na residência onde o crime ocorreu, os policiais encontraram uma pistola, dois carregadores e 28 munições intactas, apreendidas pela perícia. Leonardo foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde preferiu permanecer em silêncio, afirmando que só falará em juízo.

A Polícia Militar informou que o soldado foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao Batalhão Especial Prisional (BEP), enquanto o caso segue sob investigação.O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da região.