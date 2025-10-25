25/10/2025
PM em moto tem cabeça arrancada após atropelar e matar pedestre em SP
PM em moto tem cabeça arrancada após atropelar e matar pedestre em SP

O cabo da Polícia Militar Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos, morreu após sofrer um acidente de moto, fora de serviço, por volta das 21h20 dessa sexta-feira (24/10), na zona oeste paulistana. A força da batida fez com que sua cabeça fosse arrancada do corpo (assista vídeo abaixo).

Ele também atropelou um pedestre de 67 anos, que também morreu, na altura do número 2437 da Avenida Professor Francisco Morato, região do Morumbi. Um táxi ainda passou sobre o corpo do policial militar, que integrava as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), grupamento ligado ao Batalhão de Choque da corporação.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou ao Metrópoles, em nota, que o policial atropelou o homem de 67 anos quando o pedestre atravessava a avenida.

Testemunhas teriam afirmado que o semáforo estava verde no momento do acidente, sem especificar se para o PM ou se para o pedestre atropelado.

A cabeça do cabo foi decepada com a força do impacto e ficou a cerca de 10 metros de distância do corpo, segundo imagens encaminhadas à reportagem.

A SSP disse ainda que o caso é investigado pelo 89º DP e que “todas as circunstâncias” relacionadas ao acidente são apuradas.

A Rota lamentou publicamente a morte do policial, acrescentando se solidarizar com familiares e amigos de Anderson de Oliveira.

