PM prende 2º suspeito de participar da morte de policial penal no DF

O segundo suspeito de participar da morte do policial penal Henrique André Venturini, 45 anos, foi preso pela Polícia Militar (PMDF).

De acordo com a corporação, ele é maior de idade. Ele e um adolescente foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), em Taguatinga.

Venturini foi assassinado na noite desta segunda-feira (13/10) enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no Riacho Fundo II. O crime ocorreu na QS 08, nas proximidades da UBS 5 da região administrativa.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Carro foi encontrado amassado

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Henrique André Venturini era policial penal

Informações preliminares, apuradas pela coluna, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão. Há suspeita de que o agente tenha sido reconhecido por um criminoso durante a corrida.

Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro. A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).