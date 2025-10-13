PM prende 2º suspeito de participar da morte de policial penal no DF

O segundo suspeito de participar da morte do policial penal Henrique André Venturini, 45 anos, foi preso pela Polícia Militar (PMDF).
De acordo com a corporação, ele é maior de idade. Ele e um adolescente foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), em Taguatinga.
Venturini foi assassinado na noite desta segunda-feira (13/10) enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no Riacho Fundo II. O crime ocorreu na QS 08, nas proximidades da UBS 5 da região administrativa.
Leia também
-
Menor apreendido confessa participação em morte de policial do DF
-
Vídeo mostra assassinos fugindo após matar policial penal no DF
-
Policial penal morto no DF fazia Uber com arma escondida na cintura
-
Saiba quem era o policial penal morto enquanto fazia Uber no DF
O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.
No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Carro foi encontrado amassado
Divulgação/CBMDF2 de 5
Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida
Divulgação/CBMDF3 de 5
Henrique André Venturini era policial penal
Reprodução4 de 5
Henrique André Venturini era policial penal
Reprodução5 de 5
Henrique André Venturini era policial penal
Reprodução
Informações preliminares, apuradas pela coluna, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão. Há suspeita de que o agente tenha sido reconhecido por um criminoso durante a corrida.
Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro. A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).