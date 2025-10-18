pm-prende-quadrilha-com-falsa-viatura-na-zona-norte-de-sp

Três suspeitos foram presos neste sábado (18/10) ao usar uma falsa viatura, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos estão envolvidos com roubo de carga de produtos eletrônicos avaliados em R$ 40 mil.
Policiais interceptaram a falsa viatura, com sirene e sinais luminosos, ao serem avisados que havia um roubo de carga com sequestro da vítima na região.
Durante a abordagem, dois homens foram presos no veículo, que tinha também a réplica de uma pistola e um par de placas. A dupla indicou um terceiro participante do esquema, que foi flagrado ao transportar os produtos em um caminhão furtado, com placas adulteradas.
A PM localizou as vítimas. Os suspeitos, os veículos envolvidos e a carga foram levados até o 73º Distrito Policial (Jaçanã).