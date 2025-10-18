18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

PM prende quadrilha com falsa viatura na zona norte de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pm-prende-quadrilha-com-falsa-viatura-na-zona-norte-de-sp

Três suspeitos foram presos neste sábado (18/10) ao usar uma falsa viatura, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos estão envolvidos com roubo de carga de produtos eletrônicos avaliados em R$ 40 mil.

Policiais interceptaram a falsa viatura, com sirene e sinais luminosos, ao serem avisados que havia um roubo de carga com sequestro da vítima na região.

Leia também

Durante a abordagem, dois homens foram presos no veículo, que tinha também a réplica de uma pistola e um par de placas. A dupla indicou um terceiro participante do esquema, que foi flagrado ao transportar os produtos em um caminhão furtado, com placas adulteradas.

A PM localizou as vítimas. Os suspeitos, os veículos envolvidos e a carga foram levados até o 73º Distrito Policial (Jaçanã).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost