PM que já viralizou por apreensão de loló é condenado a 4 anos de prisão por furtar perfume

O 3º sargento da Polícia Militar do Piauí, Avelar dos Reis Mota, conhecido como Sargento Mota, foi condenado pela Justiça Militar a 4 anos, 2 meses e 12 dias de prisão, em regime semiaberto, por invadir uma residência e furtar um perfume durante o expediente. O crime aconteceu em (15 de fevereiro de 2023), no bairro Areias, zona Sul de Teresina.

De acordo com o processo, Mota teria utilizado uma chave falsa para entrar na casa da vítima, identificada como Juliana dos Santos Souza, e levado um perfume da marca O Boticário, modelo Malbec. Na ocasião, o policial desviou-se de seu patrulhamento na região do bairro Promorar e foi até o local usando a viatura oficial, dirigida pelo cabo Wellington da Silva.

O inquérito aponta que, após o furto, o sargento tentou danificar as câmeras de segurança do imóvel, cortando fios de energia, e que uma das câmeras foi destruída posteriormente com um disparo de arma de fogo. Em depoimento, o cabo Wellington afirmou que viu o colega entrar na casa sem mandado judicial e trancar a porta ao sair.

Durante o julgamento, a defesa alegou que o sargento foi até o local após receber informações sobre um suposto plano contra o filho de um militar e negou o furto. Também tentou invalidar os vídeos que mostram a ação, argumentando que as imagens não passaram por perícia técnica e teriam falhas na cadeia de custódia. No entanto, o juiz Raimundo José de Macau Furtado rejeitou as alegações, considerando as provas consistentes.

A sentença levou em conta agravantes, como o abuso de poder por parte de um agente público em serviço e os antecedentes criminais do sargento. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, e Mota ainda pode recorrer da decisão em liberdade. Até o momento, ele não se manifestou sobre a condenação.