PMDF apreende 490 placas de “haxixe dry” avaliadas em R$ 1 milhão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), apreendeu, nessa quarta-feira (8/10), grande quantidade de drogas no Riacho Fundo. O prejuízo é estimado em R$ 1 milhão ao tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de drogas. No local, moradores relataram um forte cheiro no interior do apartamento e a movimentação constante de pessoas suspeitas.

Diante das suspeitas, a equipe entrou no endereço e localizou três caixas com 490 placas de substância entorpecente conhecida como haxixe dry, um tablete de skunk, além de duas balanças de precisão e material utilizados para o preparo e a comercialização das drogas.

Haxixe dry é um concentrado de cannabis com efeitos psicoativos significativamente maiores que a maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), para registro da ocorrência.

