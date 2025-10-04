04/10/2025
PMDF estoura laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelaram, na noite desta sexta-feira (3/10), um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.

A descoberta ocorreu durante a Operação 5º Mandamento, que fiscalizava bares do Paranoá e Itapoã. Em uma distribuidora na Quadra 03 da Fazendinha, fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que algumas garrafas apresentavam lacres adulterados. Ao checar a nota fiscal, os policiais identificaram um endereço suspeito em Sobradinho dos Melos e decidiram verificar.

No local indicado, a equipe encontrou um espaço estruturado exclusivamente para a fabricação de bebidas falsificadas, com equipamentos capazes de realizar todas as etapas da fraude: produção, envase, rotulagem e embalagem. Foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de marcas conhecidas, tampas, maquinário e produtos químicos utilizados na adulteração.

Caseiro 

Um caseiro foi encontrado dentro do laboratório e conduzido à 6ª DP. Ele afirmou que o dono do imóvel está no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, já que a falsificação representa grave risco à saúde da população.

Além da PMDF e da Vigilância Sanitária, participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública e a DF Legal.

