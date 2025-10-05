pmdf-prende-“casal-do-cobre”,-que-mais-roubava-cabos-de-energia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, na noite desta quarta-feira (1º), uma operação que resultou na prisão de um casal foragido da Justiça, ambos com extensa ficha criminal. A ação ocorreu no Assentamento 10 de Junho, no Recanto das Emas, e contou com o trabalho integrado do GTOP 47, com apoio do GTOP 48 e da aeronave Águia 35.
De acordo com a corporação, a abordagem foi fruto de informações repassadas pelo serviço de inteligência da PMDF. Durante a verificação, os policiais constataram que tanto o homem quanto a mulher possuíam dois mandados de prisão em aberto cada um, totalizando quatro mandados cumpridos.
O casal possui antecedentes criminais relacionados a organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, receptação e furto. Após a captura, ambos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanecem à disposição da Justiça.
A PMDF destacou que operações como esta têm sido fundamentais no combate a quadrilhas que atuam no Distrito Federal, muitas delas ligadas a furtos de cabos, receptação e movimentação financeira ilícita.
Resultado da ação:
- 4 mandados de prisão cumpridos;
- 1 homem preso (2 mandados);
- 1 mulher presa (2 mandados).
Com a prisão, a PMDF reforça o compromisso no enfrentamento ao crime organizado e no cumprimento de mandados judiciais em aberto, garantindo mais segurança à população do DF.