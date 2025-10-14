14/10/2025
PMs da Rota matam 4 envolvidos em suposto tribunal do crime em SP

Durante uma operação no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, na tarde desta terça-feira (4/10), agentes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) balearam envolvidos em um suposto tribunal do crime, de acordo com a corporação.

Segundo a Polícia Militar (PMSP), morreram quatro suspeitos, que teriam atirado contra os PMS. Outras três pessoas foram detidas após se entregarem. No local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento aos atingidos pelos disparos dos policiais.

A área da ocorrência foi isolada para passar por perícia. Até o momento, cinco armas foram localizadas. Não há registro de policiais feridos. Duas vítimas que estavam sequestradas foram resgatadas.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não se manifestou até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.

