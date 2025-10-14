PMs que agrediram e queimaram alunos são absolvidos de tortura

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) absolveu da acusação de tortura dois policiais militares (PMs) que agrediram e queimaram com cigarro dois estudantes, de 14 anos, na zona leste de São Paulo, em 16 de maio do ano passado. A decisão, que cabe recurso, foi proferida nessa segunda-feira (13/10).

Apesar da absolvição das duas acusações, o cabo Leandro de Freitas Menezes e o soldado Guilherme Correia Jordão foram condenados a dois anos, dois meses e 20 dias de detenção em regime aberto pelo crime de violência arbitrária.

