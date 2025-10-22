Podcast Voz que Eleva #12: Mulheres Voluntárias do Amor — solidariedade que transforma vidas no Hospital do Amor

A edição desta semana do Voz que Eleva destaca o poder da união e da empatia, trazendo um episódio tocante sobre solidariedade e zelo pela vida, em um bate-papo comovente sobre generosidade, fé e esperança. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe Fernanda Queiroga e Mara Koch, duas mulheres que representam o grupo “Mulheres Voluntárias do Amor”, uma rede de pessoas que doam tempo, afeto e energia para acolher pacientes e fortalecer a luta contra o câncer.

Durante o bate-papo, Fernanda Queiroga compartilhou sua vivência como voluntária, relembrando os anos dedicados a ações solidárias e destacando o quanto essa experiência transforma a vida de quem doa. “Ser voluntária faz bem à alma; quando auxiliamos o outro, tudo passa a ter mais sentido. Realizamos o projeto Fogo que Cura, um churrasco solidário em parceria com os Assadores da Amazônia, que destina todos os recursos ao leilão beneficente do Hospital do Amor. Cada gesto, por menor que pareça, é essencial para manter viva a chama da esperança e fortalecer quem mais precisa.”

Mara Koch reforçou a mensagem central da campanha de conscientização do Outubro Rosa, destacando a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com a própria saúde: “Prevenir é um ato de amor e de consciência. Conhecer o próprio corpo, realizar exames e buscar acompanhamento médico são passos que salvam vidas. Convido todas as mulheres a visitarem o Hospital do Amor e fazerem parte dessa corrente de cuidado e solidariedade”, afirmou.

O episódio é um convite à reflexão sobre o poder do voluntariado e sobre a força que nasce dos gestos simples. Cada ação solidária carrega em si a capacidade de transformar realidades, porque quando o amor guia as atitudes, ele se multiplica, inspira e cria pontes de esperança. É nesse movimento coletivo de empatia e entrega que a vida se renova, que corações são fortalecidos e que o verdadeiro sentido de comunidade floresce.

No Voz que Eleva, celebramos gestos que fazem a diferença e histórias que conectam pessoas. Neste Outubro Rosa, lembramos que cuidar da saúde vai além dos exames: é um convite a olhar para si com carinho, para o outro com empatia e para a vida com coragem. Cada ação solidária, cada gesto de atenção e cada palavra de incentivo constrói uma corrente de esperança que fortalece corações e transforma realidades.