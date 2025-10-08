Podcast Voz que Eleva de hoje receberá a Dra. Bruna Beyruth

O episódio de hoje do Voz que Eleva mergulha em um tema essencial e atual: a importância de compreender e acolher as diferenças no desenvolvimento infantil. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe a Dra. Bruna Beyruth, neuropediatra que realiza um trabalho inspirador no cuidado e na conscientização sobre autismo, TDAH, TOD, epilepsia e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

Com uma abordagem sensível e linguagem acessível, Dra. Bruna tem sido uma ponte entre a ciência e o afeto, levando informação e esperança a pais, professores e cuidadores. No bate-papo, ela compartilha experiências que reforçam a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e, sobretudo, da empatia um cuidado que vai além da medicina, tocando o campo das relações humanas.

O episódio também traz reflexões sobre os desafios enfrentados por crianças e adolescentes diante do uso intenso das redes sociais, das cobranças de desempenho e de imagem, e de como essas pressões impactam o equilíbrio emocional. Dra. Bruna destaca que reconhecer os sinais de adoecimento mental e buscar apoio profissional são passos fundamentais para uma vida mais leve e saudável.

O encontro é um lembrete sobre a importância de olhar o outro com sensibilidade e respeito. Cada criança carrega seu próprio tempo, sua forma única de aprender e de sentir o mundo e reconhecer isso é o primeiro passo para fortalecer vínculos e construir um ambiente mais humano, acolhedor e inclusivo.

No Voz que Eleva, seguimos firmes no propósito de inspirar, conscientizar e transformar por meio de histórias que tocam o coração e despertam o olhar para o que realmente importa: o cuidado com a vida em todas as suas formas.

🎙️ Acompanhe este bate-papo ao vivo, hoje, às 19h, no canal do YouTube: https://youtube.com/@vozqueelevapodcast?si=kMALoWssNMWwl5Ft