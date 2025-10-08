08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Podcast Voz que Eleva de hoje receberá a Dra. Bruna Beyruth

Um diálogo sensível sobre acolhimento, diagnóstico e o poder da empatia no tratamento de crianças e adolescentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O episódio de hoje do Voz que Eleva mergulha em um tema essencial e atual: a importância de compreender e acolher as diferenças no desenvolvimento infantil. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe a Dra. Bruna Beyruth, neuropediatra que realiza um trabalho inspirador no cuidado e na conscientização sobre autismo, TDAH, TOD, epilepsia e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

Com uma abordagem sensível e linguagem acessível, Dra. Bruna tem sido uma ponte entre a ciência e o afeto, levando informação e esperança a pais, professores e cuidadores. No bate-papo, ela compartilha experiências que reforçam a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e, sobretudo, da empatia um cuidado que vai além da medicina, tocando o campo das relações humanas.

O episódio também traz reflexões sobre os desafios enfrentados por crianças e adolescentes diante do uso intenso das redes sociais, das cobranças de desempenho e de imagem, e de como essas pressões impactam o equilíbrio emocional. Dra. Bruna destaca que reconhecer os sinais de adoecimento mental e buscar apoio profissional são passos fundamentais para uma vida mais leve e saudável.

O encontro é um lembrete sobre a importância de olhar o outro com sensibilidade e respeito. Cada criança carrega seu próprio tempo, sua forma única de aprender e de sentir o mundo e reconhecer isso é o primeiro passo para fortalecer vínculos e construir um ambiente mais humano, acolhedor e inclusivo.

No Voz que Eleva, seguimos firmes no propósito de inspirar, conscientizar e transformar por meio de histórias que tocam o coração e despertam o olhar para o que realmente importa: o cuidado com a vida em todas as suas formas.

🎙️ Acompanhe este bate-papo ao vivo, hoje, às 19h, no canal do YouTube: https://youtube.com/@vozqueelevapodcast?si=kMALoWssNMWwl5Ft 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost