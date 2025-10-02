Poderosa e empresária: Ana Hickmann inaugura clínica de estética no Rio e celebra conquista

02/10/2025
Ana Hickmann inaugura clínica de estética no Rio e celebra conquista

Nesta quinta-feira (2/10), a apresentadora e empresária Ana Hickmann viveu um novo capítulo em sua trajetória de empreendedorismo: foi inaugurada, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa, a primeira unidade carioca da clínica de estética “Além do Olhar by Ana Hickmann”. O espaço chega ao Rio como parte da expansão da marca, que nasceu em Goiânia, Goiás, sob o comando da sócia-fundadora Rosa Lourenço.

Em entrevista à repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, Ana destacou a importância simbólica da inauguração: “Esse aqui é o nosso primeiro cantinho, nossa primeira casa. É um lugar muito importante para a gente, primeiro como localização, como ponto estratégico; e depois também como divulgação. E a gente começou esse trabalho, esse novo momento da marca, de uma forma muito especial”, disse Ana.

Para Ana, a clínica carrega um conceito que vai além de tendências passageiras: “Existem modas que acontecem, mas acho que existe uma coisa que não passa nunca, não sai de moda jamais: a beleza natural. É você melhorar aquilo que você já tem de bom. É fazer com que o tempo chegue com qualidade. Que você busque saúde para depois refletir a beleza. Acho que é um conjunto que é muito mais eficiente, muito mais duradouro. E eu acho que, quando você se olhar no espelho, vai gostar muito mais desse resultado”, afirmou.

A apresentadora ainda compartilhou que seus cuidados são pautados pela constância e pelo equilíbrio, como a alimentação saudável, sono de qualidade e tratamentos estéticos feitos com moderação: “Infelizmente, o nosso corpo para de produzir colágeno em determinado momento da nossa vida. A gente precisa trazer de volta a água que muitas vezes fugiu da nossa pele e que a gente não consegue consumir da mesma forma. Então, existem produtos e tratamentos que nos ajudam com isso. Mas tem que ser equilibrado com a alimentação, com o sono, com o estilo de vida. E eu acho que é isso que me faz chegar hoje, aos 44, quase 45 anos de idade, do jeito que eu me olho no espelho e eu gosto do que vejo”, explicou.

Ao falar sobre seus próprios hábitos, Ana ressaltou que encara o envelhecimento de forma leve: “Existem coisas que aparecem e você fala: ‘Poxa! Isso faz parte do momento que estou vivendo’. Mas existem outras que eu não quero que cheguem já, que podem esperar mais um pouquinho. Por uma ruguinha, por uma mancha, por alguma coisa que veio por conta do tempo, do instinto de exposição ao sol, uma gordurinha a mais. Que mulher não tem esses problemas de vez em quando? E aqui a gente resolve isso”, divulgou a apresentadora.

Recentemente, no aniversário de 11 anos da marca “Além do Olhar”, Ana lançou um projeto pessoal intitulado “11 Segredos de Beleza”, reunindo práticas que a ajudam a manter a autoestima e a satisfação diante do espelho. Agora, o empreendimento se expande e conquista mais adeptas, rumo a um crescimento ainda maior do império no ramo de cuidados estéticos da empresária.

