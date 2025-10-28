“Poderosas do Cerrado”: Decoradora das festas da Virgínia é estrela do novo reality da Globo

Conhecida por assinar a decoração das luxuosas festas da influenciadora Virgínia Fonseca, a empresária goiana Tana Lobo agora ganha os holofotes como uma das protagonistas do doc-reality “Poderosas do Cerrado”, produção inédita do GNT e Globoplay. A série estreia no dia 29 de outubro, com exclusividade para assinantes do plano premium da plataforma. No GNT, o programa vai ao ar a partir do dia seguinte, 30 de outubro, às 21h45.

Tana, que também é sócia da Vero — uma das empresas de eventos mais disputadas do país, ao lado da irmã Cristal Lobo —, mostra no reality o bastidor de uma vida de luxo, trabalho e influência no coração de Goiânia. As duas, que têm fila de espera para seus serviços, vivem uma rotina marcada por eventos de alto padrão, viagens, joias e grifes internacionais, mas também por decisões difíceis e conflitos familiares reais.

O nome de Tana voltou a circular intensamente nas redes sociais após a polêmica envolvendo a também decoradora Andréa Guimarães, que acusou a “colega” de ter plagiado seu trabalho. Embora Tana não tenha comentado publicamente o caso, sua presença em “Poderosas do Cerrado” promete lançar luz sobre os bastidores desse universo bilionário das festas de celebridades. “Não é barato ser goiano”, afirmam as irmãs Tana e Cristal Lobo.

Além de Tana e Cristal, o reality acompanha outras quatro mulheres influentes na elite de Goiânia: a pecuarista Roseli Tavares, as empresárias Andréa Mota e Thaily Semensato, e a influenciadora digital Layla Monteiro. Ao todo, serão 10 episódios, divididos em três levas no Globoplay: três no dia 29/10, quatro em 5/11 e os três finais em 12/11.

“Em ‘Poderosas do Cerrado’, convidamos o público a mergulhar em um universo surpreendente, que mostra a força feminina sob uma perspectiva inédita. A produção acompanha mulheres que são protagonistas de suas próprias histórias e conciliam luxo e negócios com tradição e família. Elas representam um Cerrado poderoso, moderno e conectado com o mundo, mas sem perder suas raízes. Mais do que acompanhar um cotidiano de riqueza e ostentação, a série traz emoção, humor e dramas reais”, comenta Patrícia Koslinski, Head de Conteúdo de Variedades em Produtos Digitais da Globo.