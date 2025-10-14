Pokémon Legends Z-A e Just Dance 2026 lideram os lançamentos da semana no mundo dos games

A semana foi marcada por grandes estreias no universo dos jogos eletrônicos. Entre os destaques, estão Pokémon Legends Z-A, novo RPG da Game Freak para o Nintendo Switch 2, e Just Dance 2026 Edition, mais uma edição da clássica série musical da Ubisoft.

Os lançamentos ainda incluem Nascar 25, Hitman: Absolution (mobile), o excêntrico Keeper, o MMO medieval Pax Dei, além de títulos indie como Ball x Pit, Lumo 2, Escape From Duckov e Blood West. Confira os detalhes:

🕹️ Pokémon Legends Z-A – 16 de outubro (SW2, SW)

A icônica série de RPGs da Game Freak retorna em uma aventura inédita ambientada na cidade de Lumiose, de Pokémon X & Y. A grande novidade é o sistema de combates em tempo real, no qual jogadores podem dar ordens diretas aos Pokémon e até desviá-los de ataques.

O título custa R$ 439,90 no Nintendo Switch 2 e R$ 349,00 no Switch, com opção de upgrade de geração por R$ 59,90.

💃 Just Dance 2026 Edition – 14 de outubro (PS5, XBSX/S, SW)

A Ubisoft traz 40 novas músicas com coreografias de hits como APT. (Rosé e Bruno Mars), Houdini (Dua Lipa) e Hung Up (Madonna).

O game oferece modo festa para até seis jogadores, modo exercício e integração com o serviço Just Dance+, que garante um mês gratuito na compra.

Preço: R$ 249,99 (Nintendo Switch).

🏁 Nascar 25 – 14 de outubro (PS5, XBSX/S)

Com física aprimorada e pistas escaneadas a laser, o simulador oficial das corridas Nascar promete uma experiência autêntica de alta velocidade.

O game está disponível por R$ 339,90 (PS5) e R$ 222,45 (Xbox Series X/S), com lançamento para PC previsto em 11 de novembro.

🕶️ Hitman: Absolution – 16 de outubro (Android, iOS)

O clássico da IO Interactive chega aos dispositivos móveis com suporte a joystick e controles por toque.

Os jogadores assumem novamente o papel do Agente 47, em uma narrativa repleta de disfarces, furtividade e missões de assassinato.

Preço: R$ 79,99.

🪶 Keeper – 17 de outubro (XBSX/S, PC)

Da criativa Double Fine Productions, o game conta a história poética de um farol que ganha vida e parte em uma jornada com uma ave misteriosa.

Disponível no Xbox Game Pass, o título promete uma experiência visual e emocional única.

⚒️ Pax Dei – 16 de outubro (PC)

MMO medieval totalmente moldado pelos próprios jogadores.

Vilas, muralhas e equipamentos são criados de forma colaborativa, em um mundo onde a exploração e o trabalho em equipe são essenciais.

💥 Ball x Pit – 15 de outubro (PS5, XBSX/S, SW, PC)

Um híbrido entre Breakout e roguelike, o game desafia os jogadores a enfrentarem monstros e reconstruírem uma cidade em ruínas.

Disponível no Game Pass e por R$ 46,99 (Switch).

🧙 Lumo 2 – 17 de outubro (PS5, SW, PC)

Sequência do clássico de 2016, o título mistura plataforma, quebra-cabeças e nostalgia, homenageando jogos dos anos 80 e 90.

🦆 Escape From Duckov – 16 de outubro (PC)

Uma sátira divertida de Escape from Tarkov onde todos os personagens são patos. Mistura ação, furtividade e humor ácido.

🔫 Blood West – 16 de outubro (PS5, XBSX/S)

Em um Velho Oeste sombrio, jogadores assumem o papel de um pistoleiro amaldiçoado em busca de redenção. Mistura faroeste, terror e stealth com visual estilizado.

🎮 Com tantos lançamentos, a semana promete agradar fãs de todos os estilos — de quem gosta de batalhas estratégicas a quem prefere dançar ou resolver mistérios.

Fonte: Nintendo Game Store, Steam, Rolling Stone Games

✍️ Redigido por ContilNet Notícias