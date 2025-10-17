Pokémon Legends Z-A: novo RPG da Nintendo revoluciona batalhas e retorna a Lumiose City

A Nintendo e a Game Freak confirmaram o lançamento de Pokémon Legends Z-A, o mais novo RPG da franquia que promete reinventar o sistema de batalhas e trazer de volta a icônica Lumiose City, cenário de Pokémon X & Y.

O título chega em 16 de outubro de 2025, com versões para o Nintendo Switch 2 e também para o Switch original.

O jogo custará R$ 439,90 na nova geração e R$ 349,00 no Switch anterior, com um Pacote de Melhoria opcional por R$ 59,90.

🗺️ História: o retorno à Cidade Luz

A trama se passa na região de Kalos, mais precisamente na moderna Cidade de Lumiose, agora em processo de reconstrução para se tornar um espaço onde Pokémon e humanos convivem em harmonia.

O jogador poderá escolher entre dois protagonistas — Paxton ou Harmony — e personalizar nome e aparência ao longo da aventura. O ponto de partida será o Hotel Z, administrado pelo misterioso AZ e seu Pokémon Floette, personagens centrais de Pokémon X & Y.

Nesta jornada, o protagonista se junta à Team MZ, grupo encarregado de proteger a cidade contra ameaças que surgem durante o processo de modernização. Entre os personagens de apoio estão Lida, uma dançarina; Naveen, designer de moda; e Urbain ou Taunie, dependendo do gênero escolhido para o jogador.

Durante a exploração, é possível andar pelas ruas, subir em telhados, planar com a habilidade Roto-Glide e aceitar missões paralelas que rendem recompensas especiais.

À noite, Lumiose se transforma no palco da competição Z-A Royale, torneio que coloca treinadores uns contra os outros em busca do cobiçado Rank A, que concede o direito a um desejo.

⚔️ Gameplay: batalhas em tempo real e megaevoluções inéditas

Pela primeira vez na história da franquia, Pokémon Legends Z-A abandona o sistema de turnos e adota combates em tempo real.

Os jogadores controlam diretamente seus monstrinhos com comandos atribuídos aos quatro botões do controle — cada golpe tem alcance, área e tempo de recarga diferentes, exigindo estratégia e movimentação constante.

O jogo traz três iniciais clássicos:

🌱 Chikorita, 🔥 Tepig e 💧 Totodile, que podem evoluir normalmente e desbloquear formas megaevoluídas ao progredirem.

Entre as novas Mega Evoluções confirmadas estão Mega Dragonite, Mega Gardevoir, Mega Scizor, Mega Victreebel e outras ainda não reveladas.

Pokémon mais fortes e selvagens vagam pelas Wild Zones, áreas abertas onde é possível lutar, capturar e construir vínculos com as criaturas.

🌐 Modo multiplayer Z-A Battle Club

O jogo também contará com modo competitivo online, o Z-A Battle Club, onde até quatro jogadores podem se enfrentar em arenas com regras de tempo e contagem de vitórias.

O modo pode ser jogado localmente ou online via Nintendo Switch Online.

💡 Melhorias no Nintendo Switch 2

A versão de Pokémon Legends Z-A para o Switch 2 trará gráficos em resolução superior, maior fluidez de quadros e uma Lumiose City mais vibrante e detalhada.

Não haverá diferenças de jogabilidade entre as versões, apenas melhorias visuais e de performance.

🎬 Trailer oficial e lançamento

O trailer oficial mostra Lumiose City sob o luar e destaca o lendário Zygarde, que parece ter papel central na história.

Pokémon que Megaevoluem descontroladamente também aparecem em cenas de ação intensa, sugerindo mistérios que envolvem a empresa Quasartico Inc. e sua enigmática CEO, Jett.

📅 Lançamento: 16 de outubro de 2025

🕹️ Plataformas: Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

💰 Preço: R$ 349 (Switch) | R$ 439,90 (Switch 2) | Upgrade R$ 59,90

Fonte: Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak

✍️ Redigido por ContilNet Notícias