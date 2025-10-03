Poliana Rocha causa polêmica ao tratar adolescente como “brinquedo” do filho e depois devolvê-lo

A fala de Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, sobre ter “adotado” temporariamente um adolescente para brincar com seu filho Zé Felipe e depois devolvê-lo, gerou forte repercussão nas redes sociais. Em entrevista, Poliana descreveu a experiência de forma natural, afirmando que o jovem participou de algumas atividades com a família e depois retornou à sua vida, sem demonstrar preocupação aparente com a experiência do adolescente.

A declaração provocou críticas de internautas, que classificaram a situação como uma forma de objetificação e tratamento descuidado de um menor, comparando o episódio a práticas históricas de exploração de crianças.

Muitos apontaram a naturalidade com que a ação foi narrada, destacando a diferença entre cuidar por afeto e utilizar a criança como um objeto para entretenimento. Outros usuários ressaltaram o impacto emocional desse tipo de relato, classificando-o como desrespeitoso e prejudicial ao adolescente.

O caso levantou discussões sobre limites entre privilégio, poder e responsabilidade na criação e supervisão de crianças e adolescentes, além de suscitar debate sobre direitos e proteção de menores.

Veja o vídeo: