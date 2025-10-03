03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Poliana Rocha causa polêmica ao tratar adolescente como “brinquedo” do filho e depois devolvê-lo

Esposa do cantor Leonardo afirma ter “adotado” temporariamente adolescente para acompanhar Zé Felipe, gerando repercussão negativa nas redes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A fala de Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, sobre ter “adotado” temporariamente um adolescente para brincar com seu filho Zé Felipe e depois devolvê-lo, gerou forte repercussão nas redes sociais. Em entrevista, Poliana descreveu a experiência de forma natural, afirmando que o jovem participou de algumas atividades com a família e depois retornou à sua vida, sem demonstrar preocupação aparente com a experiência do adolescente.

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, gerou repercussão após relato sobre adolescente que teria acompanhado Zé Felipe/Foto: Reprodução

A declaração provocou críticas de internautas, que classificaram a situação como uma forma de objetificação e tratamento descuidado de um menor, comparando o episódio a práticas históricas de exploração de crianças.

Muitos apontaram a naturalidade com que a ação foi narrada, destacando a diferença entre cuidar por afeto e utilizar a criança como um objeto para entretenimento. Outros usuários ressaltaram o impacto emocional desse tipo de relato, classificando-o como desrespeitoso e prejudicial ao adolescente.

O caso levantou discussões sobre limites entre privilégio, poder e responsabilidade na criação e supervisão de crianças e adolescentes, além de suscitar debate sobre direitos e proteção de menores.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost