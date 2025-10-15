Poliana Rocha compartilha momento romântico de Zé Felipe e Ana Castela

O romance entre Ana Castela e Zé Felipe segue movimentando as redes sociais. Nesta quarta-feira (15/10), Poliana Rocha, mãe do cantor, compartilhou uma foto do casal com direito a uma trilha sonora sugestiva.

Na publicação, os dois aparecem sentados nos bancos da frente de um carro. Zé Felipe, no banco do passageiro, faz biquinho enquanto Ana dirige. A legenda traz apenas um emoji de mãos levantadas, sugerindo gratidão.

Ana Castela e Zé Felipe

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela

A música escolhida por Poliana foi Simples Assim, de Pedro Pondé, em um trecho que descreve um lugar paradisíaco: “Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre”.

Nas redes, o post foi interpretado como uma aprovação da mãe de Zé Felipe sobre a nova nora. “Sogrona aprova?”, comentou um internauta. Até o momento, Ana e Zé estão vivendo o romance sem rotular a relação como namoro.

Em entrevista a Lucas Pasin, a cantora comentou sobre a relação: “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”.