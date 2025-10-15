15/10/2025
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em "A Fazenda 17": ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: "Inimiga do fim"
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis "iguais" e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por "anistia já" a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata "gambiarra" de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
"Menino 'adotado'" por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: "Minha mãe sabia"
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Poliana Rocha compartilha momento romântico de Zé Felipe e Ana Castela

Escrito por Metrópoles
O romance entre Ana Castela e Zé Felipe segue movimentando as redes sociais. Nesta quarta-feira (15/10), Poliana Rocha, mãe do cantor, compartilhou uma foto do casal com direito a uma trilha sonora sugestiva.

Na publicação, os dois aparecem sentados nos bancos da frente de um carro. Zé Felipe, no banco do passageiro, faz biquinho enquanto Ana dirige. A legenda traz apenas um emoji de mãos levantadas, sugerindo gratidão.

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram @poliana2 de 5

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução3 de 5

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo4 de 5

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes sociais5 de 5

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução

A música escolhida por Poliana foi Simples Assim, de Pedro Pondé, em um trecho que descreve um lugar paradisíaco: “Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre”.

Nas redes, o post foi interpretado como uma aprovação da mãe de Zé Felipe sobre a nova nora. “Sogrona aprova?”, comentou um internauta. Até o momento, Ana e Zé estão vivendo o romance sem rotular a relação como namoro.

Em entrevista a Lucas Pasin, a cantora comentou sobre a relação: “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”.

