03/10/2025
Universo POP
Poliana Rocha explode e ameaça processar após ser alvo de calúnias: “Me colocando de vilã”

Escrito por Portal Leo Dias
poliana-rocha-explode-e-ameaca-processar-apos-ser-alvo-de-calunias:-“me-colocando-de-vila”

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (3/10) para fazer um forte desabafo. Irritada com o que chamou de distorções e ataques envolvendo sua família, a influenciadora afirmou estar cansada de ver seu nome em notícias falsas e garantiu que vai tomar medidas legais contra quem a caluniar. A declaração foi motivada pela repercussão de uma entrevista recente sobre João, adolescente que viveu com a família por um tempo. Segundo Poli, muitas pessoas estariam deturpando sua fala para aparecer na mídia, o que a levou a acionar uma equipe de advogados.

“Gente, eu abro a internet e só vejo notícia nossa. Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior de tudo é que várias pessoas, que já estavam há tanto tempo sem aparecer na mídia, agora estão pegando as histórias, deturpando o que nós falamos e colocando na internet para ganhar em cima do descuido. Isso é o mais triste. E sabe por que eu estou assim e vim aqui me posicionar mais uma vez? Porque a internet realmente não pode ser terra sem lei”, disparou a loira.

Foto: Reprodução/Instagram @poliana
Poliana RochaFoto: Reprodução/Instagram @poliana
Foto: Reprodução/Instagram @poliana
Poliana RochaFoto: Reprodução/Instagram @poliana
Foto: Reprodução/Instagram @poliana
Poliana RochaFoto: Reprodução/Instagram @poliana
Foto: Reprodução/Instagram @poliana
Poliana RochaFoto: Reprodução/Instagram @poliana

“Se você não se posiciona, você leva. E eu vim aqui falar para vocês o seguinte: eu dei uma entrevista no programa da Daniela Albuquerque sobre o João, um adolescente que ficou aqui em casa um tempo com a gente. Não contei tudo no programa porque, realmente, não dá para contar tudo. Foi uma história linda que nós vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível. O Léo (Leonardo) também. Ele sabe disso. E agora as pessoas estão deturpando tudo, colocando na internet como se eu fosse uma vilã, uma pessoa sem coração”, completou Rocha.

“E quem me conhece, gente, sabe que eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Qualquer pessoa que entra aqui dentro da minha casa é muito bem acolhida, muito bem amada. E eu estou, assim, realmente muito triste com as coisas que estão falando e deturpando a meu respeito. Então, o que eu fiz? Acionei agora uma turma da pesada de advogados supercompetentes, que já está movendo uma ação judicial contra cada um que está falando isso, que está me caluniando”, finalizou a jornalista.

