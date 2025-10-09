09/10/2025
Universo POP
Poliana Rocha faz apelo após desaparecimento de seu cachorrinho de estimação

Escrito por Portal Leo Dias
poliana-rocha-faz-apelo-apos-desaparecimento-de-seu-cachorrinho-de-estimacao

A jornalista e esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, se mostrou bastante preocupada em seus stories no Instagram na noite desta quarta-feira (8/10). Ela contou que o pet Snow sumiu de casa ainda à tarde e pediu ajuda aos moradores de seu condomínio para encontrá-lo. “Tô tentando manter a calma e o equilíbrio emocional”, disse ela.

Por volta das 18h30, o cão ia ser alimentado, porém já não estava no local habitual. Imediatamente, Poliana recorreu às redes sociais para pedir a colaboração dos moradores do condomínio: quem tiver qualquer pista deve entrar em contato via direct. “Tô passando aqui pra pedir, por gentileza, de que quem for aqui do condomínio que tiver visto o Snow em alguma casa ou em algum lugar, para entrar em contato comigo, através do direct. O Snow já mora com a gente há algum tempo, é o nosso cachorrinho de estimação”, contou, aflita.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Poliana com seus cachorros, incluindo SnowReprodução: Instagram
Foto: RedeTV
Poliana Rocha sobre Zé FelipeFoto: RedeTV
Reprodução: Brazil News
Poliana prestigia show de Zé FelipeReprodução: Brazil News
Reprodução: Instagram/@poliana
Poliana RochaReprodução: Instagram/@poliana
Reprodução: Instagram/Leonardo
Leonardo e a esposa, Poliana RochaReprodução: Instagram/Leonardo

A influenciadora explicou ainda que havia colocado um dispositivo de localização em Snow para facilitar o rastreamento, mas ao checar o aplicativo, já recebeu a mensagem “sem sinal”. Apesar dos recursos tecnológicos, Snow continua desaparecido. Poliana usou tom emotivo para pedir ajuda: “Então, peço pra vocês que quem tiver notícias do Snow para entrar em contato que estou ansiosamente esperando”.

O desaparecimento de Snow reverbera também um momento doloroso em seu passado: em 2021, Poliana lamentou a perda de uma cachorrinha que morreu afogada ao cair em sua piscina.

ESCOLHA DO EDITOR

