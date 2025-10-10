Poliana Rocha faz comentário polêmico e é atacada por fãs de Virginia

Uma foto publicada por Bruna Biancardi, esposa de Neymar, provocou uma onda de reações nas redes sociais. O motivo foi um comentário feito por Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia Fonseca, que elogiou a publicação da influenciadora.
Poliana escreveu “linda” na selfie compartilhada por Biancardi, o que bastou para irritar fãs de Virginia. A repercussão acontece semanas após a polêmica entre as duas influenciadoras, quando Virginia teria ligado para Neymar durante a madrugada.
A atitude desagradou Bruna, que chegou a afirmar que a empresária é uma pessoa sem educação, diferente do que se mostra na internet.
Nos comentários da publicação, seguidores criticaram a postura de Poliana.
“Para quem vive falando de amor e leveza, adora cutucar a ferida dos outros. Mas é assim mesmo, Deus me livre do bem querer dessas pessoas”, escreveu uma usuária.
“Muita leveza e muita falsidade”, opinou outra.
“A ex-sogra que amava como filha… aham, sei”, ironizou uma internauta.
Apesar das críticas, alguns seguidores defenderam Poliana. “Poly sempre sensata. Que bom ver seu filho com o brilho nos olhos de novo”, comentou uma fã. A cantora Ana Castela, atual envolvimento de Zé Felipe, também deixou um elogio na publicação de Bruna Biancardi.
