10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Poliana Rocha faz comentário polêmico e é atacada por fãs de Virginia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
poliana-rocha-faz-comentario-polemico-e-e-atacada-por-fas-de-virginia

Uma foto publicada por Bruna Biancardi, esposa de Neymar, provocou uma onda de reações nas redes sociais. O motivo foi um comentário feito por Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia Fonseca, que elogiou a publicação da influenciadora.

Poliana escreveu “linda” na selfie compartilhada por Biancardi, o que bastou para irritar fãs de Virginia. A repercussão acontece semanas após a polêmica entre as duas influenciadoras, quando Virginia teria ligado para Neymar durante a madrugada.

A atitude desagradou Bruna, que chegou a afirmar que a empresária é uma pessoa sem educação, diferente do que se mostra na internet.

5 imagensBruna Biancardi e Virginia FonsecaPoliana reage ao ser questionada sobre afastamento de Virginia FonsecaVirgínia Fonseca e PolianaFechar modal.1 de 5

Virginia Fonseca e Bruna Biancardi

Reprodução/Redes sociais.2 de 5

Bruna Biancardi e Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram3 de 5

Reprodução.4 de 5

Poliana reage ao ser questionada sobre afastamento de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução5 de 5

Virgínia Fonseca e Poliana

Reprodução

Nos comentários da publicação, seguidores criticaram a postura de Poliana.

“Para quem vive falando de amor e leveza, adora cutucar a ferida dos outros. Mas é assim mesmo, Deus me livre do bem querer dessas pessoas”, escreveu uma usuária.

“Muita leveza e muita falsidade”, opinou outra.

“A ex-sogra que amava como filha… aham, sei”, ironizou uma internauta.

Leia também

Apesar das críticas, alguns seguidores defenderam Poliana. “Poly sempre sensata. Que bom ver seu filho com o brilho nos olhos de novo”, comentou uma fã. A cantora Ana Castela, atual envolvimento de Zé Felipe, também deixou um elogio na publicação de Bruna Biancardi.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost