Poliana Rocha faz comentário polêmico e é atacada por fãs de Virginia

Uma foto publicada por Bruna Biancardi, esposa de Neymar, provocou uma onda de reações nas redes sociais. O motivo foi um comentário feito por Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia Fonseca, que elogiou a publicação da influenciadora.

Poliana escreveu “linda” na selfie compartilhada por Biancardi, o que bastou para irritar fãs de Virginia. A repercussão acontece semanas após a polêmica entre as duas influenciadoras, quando Virginia teria ligado para Neymar durante a madrugada.

A atitude desagradou Bruna, que chegou a afirmar que a empresária é uma pessoa sem educação, diferente do que se mostra na internet.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Virginia Fonseca e Bruna Biancardi

Reprodução/Redes sociais. 2 de 5

Bruna Biancardi e Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram 3 de 5

Reprodução. 4 de 5

Poliana reage ao ser questionada sobre afastamento de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução 5 de 5

Virgínia Fonseca e Poliana

Reprodução

Nos comentários da publicação, seguidores criticaram a postura de Poliana.

“Para quem vive falando de amor e leveza, adora cutucar a ferida dos outros. Mas é assim mesmo, Deus me livre do bem querer dessas pessoas”, escreveu uma usuária. “Muita leveza e muita falsidade”, opinou outra. “A ex-sogra que amava como filha… aham, sei”, ironizou uma internauta.

Leia também

Apesar das críticas, alguns seguidores defenderam Poliana. “Poly sempre sensata. Que bom ver seu filho com o brilho nos olhos de novo”, comentou uma fã. A cantora Ana Castela, atual envolvimento de Zé Felipe, também deixou um elogio na publicação de Bruna Biancardi.