Poliana Rocha rompe silêncio sobre polêmica de “adoção”

Poliana Rocha se manifestou nas redes sociais nessa sexta-feira (3/10) após a repercussão de uma fala dada em entrevista recente ao programa de Daniela Albuquerque, na RedeTV!.

A influenciadora contou que o marido, o cantor Leonardo, conheceu um jovem de 15 anos em Ilhéus, na Bahia, há cerca de 17 anos, e o levou para Goiânia para “brincar” com Zé Felipe.

Entenda a polêmica

Na época, o adolescente estaria vendendo o próprio chinelo. Comovido, o casal o convidou para passar um tempo em Goiânia ao lado de Zé Felipe, que tinha apenas 10 anos. Porém, segundo Poliana, o filho ficou enciumado quando o jovem passou a chamá-la de “mainha”.

Ela contou ainda que o menino deixou de brincar com Zé Felipe e passava o tempo deitado no sofá. Diante disso, decidiu pagar a passagem de volta para a Bahia e ainda garantiu uma “pensão” durante um ano. O garoto permaneceu pouco mais de um mês na casa da família.

O pronunciamento de Poliana Rocha

Nos stories do Instagram, Poliana Rocha disse estar cansada da exposição.

“Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior disso tudo é que várias pessoas que já estavam sem aparecer na mídia estão pegando essa história, deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito. Isso é o mais triste”, desabafou.

A influenciadora ressaltou que decidiu se posicionar porque acredita que a internet não é “uma terra sem lei”. Segundo ela, a história com o jovem João foi narrada no programa, mas não pôde ser contada por completo.

“Realmente foi uma história linda que nós vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível, o Leo [Leonardo] também, e agora as pessoas estão deturpando de uma outra forma e colocando na internet como se eu fosse uma vilã, uma pessoa sem coração”, afirmou.

Poliana declarou ainda que é uma pessoa “extremamente amorosa”, que acolhe todos os que frequentam sua casa, e lamentou a repercussão negativa da entrevista. Ela revelou também que acionou uma equipe jurídica para processar quem a está “caluniando”.

O comentário de Tuca Andrada

O pronunciamento de Poliana ocorreu pouco depois de viralizar um post do ator Tuca Andrada no X, antigo Twitter.

Sem citar nomes, o artista escreveu: “Qd [quando] foi que ficou normal rico raptar criança pobre pra servir de brinquedo pro filho e depois devolver pra família como se nada tivesse acontecido?”, criticou.

