Poliana Rocha surpreende ao postar foto de Ana Castela e Zé Felipe juntinhos: “Sente a paz”

Ana Castela já tem moral com a futura sogra! Nesta quarta-feira (15/10), Poliana Rocha surpreendeu ao postar uma foto da Boiadeira coladinha em seu filho, Zé Felipe. Sem precisar legendar a publicação, ela deixou o recado nas entrelinhas, ou melhor, na música que acompanhou a foto: “Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre”, de “Simples Assim”, como uma benção para relação!

Em seu perfil no Instagram, Poliana compartilhou uma foto do filho, Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com Leonardo, mas o clique chamou atenção por outro motivo. O cantor não apareceu sozinho: ao lado dele estava Ana Castela. Na legenda, a jornalista marcou apenas os dois artistas e usou emojis de mãozinhas levantadas, em tom de gratidão.

Para completar, incluiu um trecho da música de Pedro Pondé que fala sobre um “lugar de paz”, parecido com um sonho ou paraíso. Sem precisar dizer muito, a mensagem foi interpretada como um sinal de aprovação ao novo relacionamento do filho. Vale lembrar que até o momento, Ana e Zé apenas confirmaram que estão vivendo um romance, mas ainda não rotularam oficialmente o namoro.

“A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”, a cantora confessou em entrevista a Lucas Pasin. “E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, durante sua apresentação no no Suhai Music Hall, em São Paulo, no último sábado (11/10).