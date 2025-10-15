15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Poliana Rocha surpreende ao postar foto de Ana Castela e Zé Felipe juntinhos: “Sente a paz”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
poliana-rocha-surpreende-ao-postar-foto-de-ana-castela-e-ze-felipe-juntinhos:-“sente-a-paz”

Ana Castela já tem moral com a futura sogra! Nesta quarta-feira (15/10), Poliana Rocha surpreendeu ao postar uma foto da Boiadeira coladinha em seu filho, Zé Felipe. Sem precisar legendar a publicação, ela deixou o recado nas entrelinhas, ou melhor, na música que acompanhou a foto: “Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre”, de “Simples Assim”, como uma benção para relação!

Em seu perfil no Instagram, Poliana compartilhou uma foto do filho, Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com Leonardo, mas o clique chamou atenção por outro motivo. O cantor não apareceu sozinho: ao lado dele estava Ana Castela. Na legenda, a jornalista marcou apenas os dois artistas e usou emojis de mãozinhas levantadas, em tom de gratidão.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Poliana Rocha posta foto de Ana e Zé FelipeFoto/Instagram
Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela treinando juntosReprodução / Instagram
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Instagram/@anacastelacantora
Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociaisFoto: Instagram/@anacastelacantora

Leia Também

Para completar, incluiu um trecho da música de Pedro Pondé que fala sobre um “lugar de paz”, parecido com um sonho ou paraíso. Sem precisar dizer muito, a mensagem foi interpretada como um sinal de aprovação ao novo relacionamento do filho. Vale lembrar que até o momento, Ana e Zé apenas confirmaram que estão vivendo um romance, mas ainda não rotularam oficialmente o namoro.

“A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”, a cantora confessou em entrevista a Lucas Pasin. “E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, durante sua apresentação no no Suhai Music Hall, em São Paulo, no último sábado (11/10).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost