poliana-se-emociona-a-caminho-da-festa-de-maria-flor:-“celebrar-a-vida-da-nossa-princesa”

Enquanto estava a caminho da festa de três anos de Maria Flor, nesta quinta-feira (23/10), Poliana Rocha usou as redes sociais para declarar o amor à neta, filha de Zé Felipe com ex-esposa Virginia. A jornalista mostrou ainda sua produção para o mega evento: “Com muito amor”.

A esposa de Leonardo escolheu um vestido de ombro único amarelo, cabelo solto e um bracelete dourado, enquanto o marido vestiu uma calça jeans, paletó branco, e um mocassim de couro marrom. “Indo com muito amor comemorar o niver da nossa princesa amada, Floflo”, escreveu a influenciadora.

Nos stories, Poliana gravou um vídeo dentro do carro: “Gente, estamos aqui prontinhos, a caminho da festa da Floflo, celebrar a vida da nossa princesa que a gente ama tanto”, declarou.

Já Zé Felipe, filho do casal e pai da aniversariante, só deve chegar na festa próximo ao horário do parabéns, por conta da participação na gravação de um DVD em Pernambuco, enquanto o evento em acontece em Goiânia, Goiás.