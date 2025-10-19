19/10/2025
Polícia acaba com festa em homenagem a miliciano mais procurado do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) acabaram com uma festa que celebrava a família do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O evento aconteceu neste domingo (19/10), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio.

Sete criminosos fortemente armados que participavam do evento foram capturados no local. A ação teve o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

As equipes foram ao local ao saber que uma faixa havia sido estendida em uma praça com os rostos e nomes de três milicianos neutralizados pela Polícia Civil, todos integrantes da família Braga, um dos núcleos históricos da milícia no Rio de Janeiro.

Ao chegarem ao local, os agentes perceberam que se tratava de uma festa em homenagem aos criminosos, com brinquedos, som e ornamentações. Seis criminosos foram identificados, incluindo os que hastearam a faixa.

Durante a ação, foram apreendidos seis fuzis e quatro pistolas. Além disso, dois veículos roubados foram recuperados.

Velhos conhecidos

Carlos Alexandre da Silva Braga, o “Carlinhos Três Pontes”, foi líder da milícia na Zona Oeste até 2017, quando foi morto em uma operação do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Ele foi sucedido pelo irmão Wellington da Silva Braga, o “Ecko”, neutralizado em 2021 por equipes do DGPE e da Draco.

A partir de 2021, quem assumiu a liderança do grupo paramilitar foi Zinho, o terceiro irmão Braga, que colocou o sobrinho Matheus da Silva Rezende, o “Faustão”, como um de seus homens de confiança.

Após a ação da Polícia Civil que resultou na morte de Faustão, em 2023, Zinho viu o cerco se fechar e acabou se entregando.

