Polícia apreende 2º menor por morte de professor jogado de penhasco

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu, na segunda-feira (13/10), o segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte do professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, que foi jogado de um penhasco de 40 metros na zona rural de Tianguá, cidade localizada na Serra da Ibiapaba (CE). O educador estava desaparecido desde 6 de outubro, e o corpo foi encontrado três dias depois.

Na última quinta-feira (9/10), outro adolescente, de 17 anos, já havia sido apreendido. Ele confessou participação no crime, mas a motivação ainda não foi divulgada.

De acordo com a Delegacia Municipal de Tianguá, o segundo menor se apresentou à polícia acompanhado da advogada. No local, os agentes cumpriram o mandado de apreensão expedido pela Justiça.

Entenda o caso

Gean estava desaparecido desde a última segunda-feira (6/10). Na terça (7/10), documentos pessoais dele foram encontrados em outra localidade, também na zona rural do município. À noite, o carro do professor foi localizado em outro bairro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um adolescente de 17 anos foi apreendido, confessou a participação no crime e indicou aos agentes o local onde o corpo havia sido deixado.

O primeiro adolescente apreendido relatou que, com auxílio de um comparsa, levou o corpo até um penhasco da região serrana e o arremessou.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) e do Grupamento de Resgate de Tianguá foram até a região e realizaram o resgate. Por causa da altura de 40 metros, foi necessário o uso de cordas e técnicas de rapel para alcançar o ponto onde o corpo estava.

Segundo a corporação, o trabalho começou por volta das 8h30 e foi concluído às 14h35. Após a confirmação do óbito, o corpo foi içado e entregue à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefo-CE).

Durante o depoimento, o jovem preferiu permanecer em silêncio.

“Apesar de permanecer em silêncio durante sua oitiva, a Polícia Civil acredita que as motivações do caso estão devidamente esclarecidas e deverão ser expostas ao longo do curso processual”, informou a delegacia.

Os investigadores ainda analisam o possível envolvimento de uma terceira pessoa, que teria ajudado a descartar o carro da vítima. Até o momento, não há detalhes sobre qual teria sido o papel do segundo adolescente no crime, nem se outros suspeitos são procurados.

Quem era professor

Gean era professor de matemática e já havia atuado como coordenador e diretor escolar. A Prefeitura de Tianguá decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas de sexta-feira (10/10) e sábado (11/10).

Gean Rodrigues Passos foi encontrado morto em um precipício de 40 metros

Ainda não há informações sobre como a morte do professor aconteceu

“É com profunda tristeza e pesar que a Prefeitura Municipal de Tianguá lamenta o falecimento de Gean Passos. Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor”, disse a administração municipal.

Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação também lamentou a perda. “Gean foi um profissional admirado, cuja dedicação, compromisso e sensibilidade deixaram marcas profundas em todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos”, afirmou a pasta.