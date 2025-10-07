Polícia apreende mais de 100 mil garrafas em galpão clandestino em SP

07/10/2025
A Polícia Civil apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (6/10), mais de 100 mil garrafas vazias usadas para o envase irregular de bebidas em um galpão clandestino, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. O local funcionava como uma “empresa de recicláveis”, que atuava na venda de vasilhames para serem reaproveitados. Dois homens estavam no galpão e foram multados pela polícia.

A ação ocorreu durante investigação de combate à adulteração de bebidas alcoólicas em São Paulo. Na vistoria, os policiais apreenderam cerca de 103 mil vasilhames vazios de destilados, como gins, vodcas e uísques, todos prontos para serem vendidos e reutilizados.

A polícia afirma que os produtos não possuíam nenhum tipo de controle sanitário. Além dos vasilhames vazios, foram apreendidas outras 6 mil garrafas com bebidas alcoólicas sem comprovação de origem.

O estabelecimento, que não tinha documentação para o funcionamento, foi interditado pela Vigilância Sanitária. A fiscalização também multou dois homens, de 46 e 61 anos, que estavam no local e serão investigados.

O local foi preservado e a perícia acionada. Todo o material foi apreendido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de bebidas na 1ª Delegacia Seccional do Centro.

