Polícia apreende menor ligado a facções durante operação no bairro Areal, em Rio Branco

Uma ação da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizada na tarde desta quinta-feira (16), resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com uma facção criminosa no bairro Areal, em Rio Branco. A região vive uma disputa territorial entre grupos rivais, o que tem gerado clima de tensão e insegurança entre os moradores.

Momento de abordagem e apreensão/Foto: ContilNet

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após uma denúncia que informava sobre a presença de indivíduos armados na área. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos por suspeitos que fugiram, deixando para trás drogas, fogos de artifício e latas de spray vermelho. Segundo os policiais, os fogos seriam usados para comemorar possíveis avanços em território rival, enquanto o spray serviria para marcar o domínio da facção na região.

Menor gesticulando sinal de facção em vídeo/Foto: Reprodução

Durante o patrulhamento, os policiais também constataram que várias residências e muros estavam pichados com as siglas das duas facções — algumas sobrepostas — evidenciando a disputa pelo controle do território. A corporação acredita que novos confrontos possam ocorrer nos próximos dias, caso o conflito não seja contido.

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

A PM reforçou o policiamento no bairro para garantir a segurança da população e evitar novos confrontos. O adolescente apreendido, junto com a droga e os fogos de artifício, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos.

