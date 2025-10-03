Polícia apreende quase uma tonelada de pasta base de cocaína em RO

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu cerca de 900 quilos de pasta base de cocaína em uma área rural próxima a Rolim de Moura, nesta sexta-feira (3/10). A droga estava escondida em um ponto usado como entreposto do tráfico internacional.

De acordo com as investigações, criminosos utilizavam uma pista de pouso clandestina na região para receber e armazenar grandes carregamentos. A partir de monitoramento e cruzamento de informações, equipes policiais localizaram o local e conseguiram realizar a apreensão.

Leia também

A PM informou que as buscas continuam para identificar e prender os responsáveis pelo esquema. O foco das investigações é enfraquecer a atuação de organizações criminosas envolvidas no tráfico transnacional, o que inclui a captura de lideranças e o bloqueio de recursos financeiros.

O entorpecente apreendido foi entregue às autoridades competentes. A expectativa é que as investigações avancem para desarticular toda a rede logística que movimentava o carregamento.