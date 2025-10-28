Polícia apreende remédio emagrecedor falsificado no litoral de SP

Uma ação da Polícia Civil, em Santos, no litoral de São Paulo, interceptou encomendas ilegais de remédios emagrecedores, nesta terça-feira (28/10). As ampolas do medicamento Tirzepatida, também conhecido como Mounjaro, seriam enviadas por correio. O produto é usado para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

As encomendas foram postadas por uma mulher suspeita de ser responsável pela venda e tinham como destino diversas localidades no Brasil. Na agência dos Correios, os policiais localizaram as caixas de isopor embaladas com fita adesiva. Ao todo, foram apreendidas 16 embalagens, 17 ampolas e 15 seringas. O material foi encaminhado para perícia.

A ação acontece como desdobramento de investigações sobre o esquema de venda de remédios de uso controlado. No dia 21 de setembro, três pessoas foram presas em uma loja de cosméticos no centro de São Vicente, também no litoral paulista, que servia como fachada para a venda dos produtos adquiridos pela líder do esquema no Paraguai.

Os policiais começaram a monitorar o trio e a loja após uma denúncia sobre o falso comércio. Nas redes sociais, o estabelecimento publicava ofertas de substâncias sem procedência legal.

Leia também

Segundo as apurações, o esquema funcionava com a busca dos medicamentos no país vizinho. Após as vendas, um homem realizava as entregas, enquanto a outra mulher era responsável por aplicar as injeções nos clientes.

No total, foram apreendidas cerca de 60 canetas e ampolas de substâncias emagrecedoras, além de mais de 100 seringas, sendo algumas descartadas após o uso e outras ainda embaladas.

O trio foi encaminhado à delegacia e responderá por falsificação de produtos medicinais, organização criminosa e descaminho. As investigações continuam para localizar outros envolvidos no esquema.