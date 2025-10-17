17/10/2025
Polícia captura traficante escondido dentro de uma lixeira no RJ

Policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) capturaram um traficante de drogas escondido dentro de uma lixeira no bairro Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo os investigadores, o homem fazia parte do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde atuava de forma ativa e contínua na organização criminosa, responsável pela distribuição de entorpecentes na região.

Na ação, que ocorreu nessa quinta-feira (16/10), os policiais conseguiram localizar o criminoso escondido dentro de uma lixeira, em um condomínio, no bairro Pilares. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pendente pelo crime de tráfico de drogas.

O criminoso possui 15 anotações criminais, entre os quais estão associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo de veículos e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

