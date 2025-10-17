Polícia Civil desmonta esquema milionário de desvio de recursos na Assembleia Legislativa de Rondônia

Uma operação conjunta da Polícia Civil de Rondônia e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17/10) para desmantelar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO).

A ação, batizada de Operação Ouro de Areia, é conduzida pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2) e cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em oito endereços, incluindo residências de servidores e repartições internas do Legislativo.

Esquema de cargos fantasmas e desvio de salários

De acordo com as investigações, o grupo criminoso mantinha cargos fantasmas dentro da Assembleia, usados para movimentar valores públicos que deveriam ser destinados ao funcionalismo e à administração.

Um servidor efetivo da ALE/RO foi identificado como líder do esquema, responsável por nomear pessoas próximas, simular vínculos empregatícios e coordenar o repasse dos salários desviados.

Há indícios de que vários nomeados nunca exerceram qualquer função, embora recebessem mensalmente como assessores parlamentares. Em alguns casos, os investigados também contratavam empréstimos consignados no Banco do Brasil, cujo valor era rapidamente dividido entre os integrantes da organização.

Medidas judiciais e prisões

Durante a operação, a Justiça decretou a prisão preventiva do servidor apontado como chefe do grupo, além da suspensão de três servidores por 90 dias.

Eles estão proibidos de acessar repartições públicas e de manter contato com testemunhas e demais investigados.

A Polícia Civil também apreendeu documentos, celulares, computadores e comprovantes bancários que serão analisados para rastrear o destino do dinheiro desviado.

Nome da operação e simbolismo

O nome “Ouro de Areia” faz referência à falsa aparência de valor do esquema criminoso, que simulava legalidade por meio de nomeações e documentos oficiais, mas escondia um vazio de trabalho real e o desvio de recursos públicos.

Combate à corrupção

Em nota, a Polícia Civil de Rondônia reafirmou seu compromisso com a ética, a transparência e o combate permanente à corrupção, destacando que continuará atuando para garantir que o dinheiro público seja utilizado em benefício da população.

Fonte: Polícia Civil de Rondônia / Ministério Público do Estado / Jornal Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet Notícias