Polícia civil do Ceará conclui investigações contra David Luiz e pede arquivamento

A polícia civil do Ceará concluiu as investigações em relação às denúncias de violência psicológica e ameaça de homicídio contra David Luiz feitas pela assistente social e ex-amante do zagueiro Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante. As autoridades chegaram a conclusão que não existem provas suficientes para indiciar o atleta nos crimes citados. As informações são do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo.

A Segunda Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza encerrou o inquérito policial envolvendo o ex-jogador David Luiz e a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante sem qualquer indiciamento criminal. De acordo com o relatório final, assinado pela delegada Rachel de Queiroz Moreira, não foram encontradas provas que sustentassem as acusações feitas contra o atleta, levando à recomendação de arquivamento do caso por “ausência de materialidade mínima” dos supostos delitos.

Segundo o documento, a investigação se estendeu por cerca de dois meses, período em que foram colhidos depoimentos, provas documentais e perícias técnicas. O trabalho da delegacia apontou que não há registros de que David Luiz tenha se encontrado pessoalmente com a suposta vítima, contrariando toda a narrativa apresentada por ela no início do inquérito.

Um laudo técnico do Departamento de Inteligência Policial revelou que, após a análise do conteúdo extraído do celular entregue por Karollainy à polícia, não foram identificadas mensagens contendo ameaças ou qualquer indício de comportamento agressivo por parte do jogador. O relatório acrescenta ainda que vídeos encontrados comprovam que a mulher gravava a tela do próprio telefone e combinava versões com uma amiga para tentar incriminar o ex-zagueiro.

Além disso, testemunhas ouvidas durante a apuração, entre elas funcionários de um hotel citado pela denunciante, negaram que David Luiz tivesse estado no local nas datas mencionadas.

No despacho final, a delegada responsável manifestou que “os elementos de informação colhidos até o presente momento foram insuficientes para fundamentar o indiciamento do investigado”, e recomendou o arquivamento do caso, “salvo melhor juízo”.

A equipe jurídica de David Luiz, composta pelos advogados Gabriel Domingues, Thiago Nicácio, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi, informou que, em respeito ao sigilo do processo — ainda não oficialmente levantado —, não fará comentários públicos. Em nota, os representantes do jogador reiteraram “total respeito às instituições policiais e judiciais brasileiras” e expressaram confiança no sistema de Justiça.