Polícia Civil investiga caso de manipulação nas quartas da Série D

O jogo entre Inter de Limeira-SP e Goiatuba-GO, válido pelas quartas de final do Brasileirão Série D 2025, está sob investigação pela Polícia Civil de São Paulo por conta de um possível caso de manipulação de resultados. O confronto aconteceu no dia 6 de setembro e terminou com vitória do time paulista por 1 x 0.

A investigação foi aberta pelo Ministério Público de São Paulo. Em nota oficial, o MPSP informou que, “por meio da promotoria de Justiça de Limeira-SP, foi requisitada a instauração de um inquérito policial para a apuração dos fatos e da autoria”. A instituição também confirmou que não poderia dar mais informações por conta do sigilo da investigação.

A equipe paulista garantiu que não tem conhecimento da situação.

“Sobre esse assunto, não temos o que falar. Nem notificados nós fomos de uma suposta investigação”, afirmou o presidente da Inter de Limeira-SP, Danilo Maluf, em entrevista à Rádio Melhor FM de Limeira.

Por meio de nota enviada ao Metrópoles, o Goiatuba-GO informou que também não recebeu qualquer comunicação formal das autoridades policiais e reforçou que o clube é o maior interessado na solução dos fatos.

“Em caso de eventual confirmação de qualquer irregularidade, (o clube) será a principal vítima”.

A diretoria do Azulão goiano também confirmou que o Departamento Jurídico do Goiatuba está acompanhando o caso e adotará todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do clube.

Em documento disponível no site da Confederação Brasileira de Futebol, a súmula da partida, assinada pelo árbitro Anderson Daronco (FIFA/RS), aponta que seis cartões amarelos foram dados na partida e um cartão vermelho. O jogador Calazans, do Goiatuba-GO, teria sido expulso após tomar o segundo cartão amarelo por dar uma entrada contra o adversário de maneira temerária na disputa da bola.

A Inter de Limeira-SP vai disputar o Brasileirão Série C em 2026.